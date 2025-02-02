Главные новости за неделю 27 января — 2 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Бывшую главу административной коллегии Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, известную как «золотая судья», задержали в аэропорту Баку по требованию Генпрокуратуры РФ.

Ее поймали при прохождении паспортного контроля в международном аэропорту, когда она пыталась вылететь в Дубай.

Супруги Копайгородские намерены оспорить в суде увольнение из ВС РФ. Защита экс-главы Сочи утверждает, что фигурантов уволили задним числом — до начала уголовного преследования.

Ленинский районный суд Краснодара заключил под стражу 19-летнего жителя Динского района, обвиняемого в серии поджогов в ресторанах краевого центра.

Строительство первого в России насыпного острова планируют начать в Черном море у берегов Сочи в 2026 году, а подготовку проектной документации намерены завершить в этом году.

Краснодарский краевой суд постановил взыскать с бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко и его семьи 176,8 млн руб., а также обратить в доход государства имущество стоимостью более 27,6 млн руб.

В деле об изъятии имущества экс-главы Краснодарского крайсуда появился новый участник — Лилиана Сырцова. Лицо с аналогичными данными является сочинским предпринимателем: бенефициаром и владельцем крупных долей в нескольких компаниях.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил предоставить налоговые и кредитные каникулы предприятиям санаторно-курортной отрасли, работающим в зоне ЧС.

Жители Новороссийска получили огромные счета за электричество. Повышение платежей на 5–10 тыс. руб. затронуло преимущественно владельцев негазифицированного жилья.

Российские власти выделят более 10 млрд руб. на «кардинальную реконструкцию» КПП «Адлер», расположенного на границе России и Абхазии в Сочи.

Рейс Дубай — Сочи задержали более чем на 12 часов. Один из пассажиров рассказал «Ъ-Кубань», что ему пришлось потратить 180 тыс. руб., чтобы поменять билеты в Россию.