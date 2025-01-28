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Поджигателя ресторанов в Краснодаре отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Краснодара заключил под стражу 19-летнего жителя Динского района, обвиняемого в серии поджогов в ресторанах краевого центра. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Фигурант помещен в следственный изолятор на два месяца, до 26 марта 2025 года.

Накануне следователи СКР возбудили уголовное дело по факту поджогов краснодарских ресторанов «МясоLove», «Гусь» и «Бумбараш», которые квалифицируются как покушение на убийство общеопасным способом и уничтожение чужого имущества. Поджигатель, задержанный очевидцами, утверждает, что его направляли спецслужбы Украины, обещая денежное вознаграждение в размере 35 тыс. руб.

Наталья Решетняк

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