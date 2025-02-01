Экс-мэр Сочи с супругой оспорят увольнение из Вооруженных сил РФ

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина намерены оспорить в суде увольнение из Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-градоначальника Ивана Миронова.

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Защита утверждает, что супругов уволили задним числом — до начала уголовного преследования. По словам адвоката Янины Копайгородской Елизаветы Меткиной, конкретные требования будут сформулированы после принятия жалоб судом.

Ранее стало известно, что следователи МВД предъявили супругам обвинение по второму делу о взятке в 43 млн руб, а также в растрате в особо крупном размере. Оба дела объединили в одно производство. По версии следствия, Копайгородские вымогали у предпринимателя Арсена Мкртчяна скидку на четыре квартиры-студии в Сочи.

Согласно материалам дела, осенью 2023 года Янина Копайгородская обратилась к бизнесмену с просьбой продать четыре квартиры по себестоимости. После отказа с аналогичным предложением выступил ее супруг. Следствие оценило сумму взятки как разницу между продажной ценой в 90 тыс. руб. за кв. м и рыночной — в 500 тыс. руб.

Защита обвиняемых оспаривает позицию следствия. Адвокаты также пытаются добиться разблокировки кредитного счета Копайгородских на 100 млн руб. в Альфа-банке. Обвиняемые не признают вину по всем эпизодам.

Супругов задержали осенью 2024 года. Следователи провели более 50 обысков в четырех городах России. Сейчас Алексей Копайгородский находится под стражей, а его супруга Янина — под домашним арестом.

Нурий Бзасежев