Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-мэр Сочи с супругой оспорят увольнение из Вооруженных сил РФ

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина намерены оспорить в суде увольнение из Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-градоначальника Ивана Миронова.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Защита утверждает, что супругов уволили задним числом — до начала уголовного преследования. По словам адвоката Янины Копайгородской Елизаветы Меткиной, конкретные требования будут сформулированы после принятия жалоб судом.

Ранее стало известно, что следователи МВД предъявили супругам обвинение по второму делу о взятке в 43 млн руб, а также в растрате в особо крупном размере. Оба дела объединили в одно производство. По версии следствия, Копайгородские вымогали у предпринимателя Арсена Мкртчяна скидку на четыре квартиры-студии в Сочи.

Согласно материалам дела, осенью 2023 года Янина Копайгородская обратилась к бизнесмену с просьбой продать четыре квартиры по себестоимости. После отказа с аналогичным предложением выступил ее супруг. Следствие оценило сумму взятки как разницу между продажной ценой в 90 тыс. руб. за кв. м и рыночной — в 500 тыс. руб.

Защита обвиняемых оспаривает позицию следствия. Адвокаты также пытаются добиться разблокировки кредитного счета Копайгородских на 100 млн руб. в Альфа-банке. Обвиняемые не признают вину по всем эпизодам.

Супругов задержали осенью 2024 года. Следователи провели более 50 обысков в четырех городах России. Сейчас Алексей Копайгородский находится под стражей, а его супруга Янина — под домашним арестом.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...