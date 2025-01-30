Первый в РФ насыпной остров планируют начать строить у берегов Сочи в 2026 году

Строительство первого в России насыпного острова планируют начать в Черном море у берегов Сочи в 2026 году, а подготовку проектной документации намерены завершить в этом году. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управляющего директора корпорации «Остров первый» Булата Шакирова, сначала в акватории курорта возведут защитные гидросооружения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Это нужно, чтобы защитить акваторию от воды и ветра, пояснил эксперт. Завершить проект планируют в 2031 году. Инвестиции в него, по словам господина Шакирова, превысят 1 трлн руб., а срок окупаемости составит 12 лет.

Площадь искусственного острова составит 50 гектаров. Всего там планируют построить 1,5 млн кв. м недвижимости. Среди объектов запланированы: гостиничные и комплекс апартаментов, туристические, прогулочные и спортивные зоны, музыкально-театральные площадки, а также центр изучения Черного моря.

Татьяна Ручкина