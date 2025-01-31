Глава Кубани попросил ввести кредитные каникулы для турбизнеса в зоне ЧС

На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с предложением о поддержке турсферы. Глава Кубани обратился к вице-премьеру Виталию Савельеву с инициативой о предоставлении налоговых и кредитных каникул предприятиям санаторно-курортной отрасли в зоне ЧС, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Господин Кондратьев отметил, что мера может оказаться эффективной по аналогии с периодом пандемии. По его словам, сейчас представители детских оздоровительных лагерей видят существенные риски отказа от бронирований путевок.

Губернатор также попросил поручить Минпросвещения РФ проработать с регионами и госкомпаниями возможность переноса сроков закупки путевок с февраля на апрель.

Кроме того, на заседании обсудили план демонтажа кормы судна «Волгонефть-239» в Тамани. После откачки мазута с кормовой части начались работы по резке судна, которые планируют завершить до конца марта.

Анна Гречко