Суд обратил в доход РФ имущество экс-начальника угрозыска Анапы Игоря Нехаенко

Краснодарский краевой суд рассмотрел иск первого заместителя генерального прокурора РФ и постановил взыскать с бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко и его семьи 176,8 млн руб., а также обратить в доход государства имущество стоимостью более 27,6 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В Генпрокуратуре считают, что Игорь Нехаенко, являвшийся с 1992 по 2013 год сотрудником органов внутренних дел, обязан был соблюдать установленные законодательством РФ запреты и ограничения о противодействии коррупции для данной категории работников. В пресс-службе кубанских судов утверждают, что зарплата была не единственным источником дохода бывшего полицейского, а сведения, отраженные в справках о доходах, не соответствовали действительности.

Истец отмечал, что Игорь Нехаенко и его родственники покупали в собственность движимое и недвижимое имущество. Экс-полицейские и другие ответчики возражали против удовлетворения исковых требований.

Однако суд, рассмотрев материалы гражданского дела, постановил обратить в доход государства земельный участок стоимостью более 6,7 млн руб., три нежилых помещения общей стоимостью более 7 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz GLC 300 4Matic стоимостью 3,5 млн руб. и жилое помещение стоимостью 10,3 млн руб. Кроме того, кубанский суд постановил взыскать с Игоря Нехаенко и его родственников в пользу РФ солидарно более 20,5 млн руб. как эквивалент отчужденных жилого помещения, доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 1135 кв. метров, четырех автомобилей, а также 156,2 млн руб. как эквивалент стоимости земельного участка площадью 15 тыс. кв. м. Решение суда вступило в законную силу.

В конце 2024 года Игоря Нехаенко осудили на 20 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в участии в банде «ночного хозяина» Анапы Сергея Зиринова, который был осужден в 2016 году на 22 года. Также суд признал бывшего полицейского виновным в причастности к покушению на убийство атамана казачьего общества Анапы Николая Нестеренко, при котором погиб водитель казака Виктор Жук. По обвинению в убийстве предпринимателя Салмана Набиева подсудимый оправдан.

Александра Бастова