В деле об изъятии имущества экс-главы крайсуда появился новый участник

В деле, в рамках которого Генпрокуратура пытается обратить в доход РФ имущество экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, появился новый участник. Об этом сообщается на сайте Красногорского городского суда Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Красногорска Фото: пресс-служба администрации Красногорска

В качестве третьего лица в него вступила Лиана Викторовна Сырцова. Согласно данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», лицо с аналогичными данными является сочинским предпринимателем: бенефициаром и владельцем крупных долей в нескольких компаниях. Ее правовой интересе в данном деле пока неизвестен. Предположительно, госпожа Сырцова имеет права или интерес в отношении какого-то обращаемого в доход РФ имущества.

В четверг Красногорский суд начал рассматривать антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и некоторых других лиц, которых надзорное ведомство считает связанными с ним. Дело краснодарского экс-судьи оказалось в Красногорске в связи с особым статусом ответчика в судебной системе Кубани: соответствующее решение о передаче иска на рассмотрение в Московскую область принял Верховный суд.

По версии Генпрокуратуры, Александр Чернов якобы использовал свое положение и судейские полномочия для капитализации собственных активов. Доказательства противоправности его действий пока правоохранителями публично не приводились. Вскоре после возбуждения гражданского дела в сетях появилось открытое письмо, написанное якобы от имени господина Чернова к членам судейского сообщества Кубани. В нем авто говорит, что не имеет никакого отношения к тому, что указано в иске Генпрокуратуры, и сообщает о давлении на его семью. Связавшимся с ним журналистам Александр Чернов не подтвердил, но и не опровергнул свое авторство данного открытого письма.

Кроме господина Чернова, ответчиками по делу являются Александр, Любовь и Олеся Митины, Любовь, Светлана и Виталий Новиковы, Семен, Тамара и Татьяна Очкаласовы (предположительно, родственники покойного экс-главы Кавказского района края Виталия Очкаласова), Анастасия Рязанская, Вадим Шестопалов, ООО «Агрофирма "Воздвиженская"», ООО «Лосево», ООО «СХП "Дмитриевское"».

Следующее заседание по данному делу назначено на 20 февраля.

Андрей Обнорский