Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В деле об изъятии имущества экс-главы крайсуда появился новый участник

В деле, в рамках которого Генпрокуратура пытается обратить в доход РФ имущество экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, появился новый участник. Об этом сообщается на сайте Красногорского городского суда Московской области.

Фото: пресс-служба администрации Красногорска

Фото: пресс-служба администрации Красногорска

В качестве третьего лица в него вступила Лиана Викторовна Сырцова. Согласно данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», лицо с аналогичными данными является сочинским предпринимателем: бенефициаром и владельцем крупных долей в нескольких компаниях. Ее правовой интересе в данном деле пока неизвестен. Предположительно, госпожа Сырцова имеет права или интерес в отношении какого-то обращаемого в доход РФ имущества.

В четверг Красногорский суд начал рассматривать антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и некоторых других лиц, которых надзорное ведомство считает связанными с ним. Дело краснодарского экс-судьи оказалось в Красногорске в связи с особым статусом ответчика в судебной системе Кубани: соответствующее решение о передаче иска на рассмотрение в Московскую область принял Верховный суд.

По версии Генпрокуратуры, Александр Чернов якобы использовал свое положение и судейские полномочия для капитализации собственных активов. Доказательства противоправности его действий пока правоохранителями публично не приводились. Вскоре после возбуждения гражданского дела в сетях появилось открытое письмо, написанное якобы от имени господина Чернова к членам судейского сообщества Кубани. В нем авто говорит, что не имеет никакого отношения к тому, что указано в иске Генпрокуратуры, и сообщает о давлении на его семью. Связавшимся с ним журналистам Александр Чернов не подтвердил, но и не опровергнул свое авторство данного открытого письма.

Кроме господина Чернова, ответчиками по делу являются Александр, Любовь и Олеся Митины, Любовь, Светлана и Виталий Новиковы, Семен, Тамара и Татьяна Очкаласовы (предположительно, родственники покойного экс-главы Кавказского района края Виталия Очкаласова), Анастасия Рязанская, Вадим Шестопалов, ООО «Агрофирма "Воздвиженская"», ООО «Лосево», ООО «СХП "Дмитриевское"».

Следующее заседание по данному делу назначено на 20 февраля.

Андрей Обнорский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...