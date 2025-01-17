Происхождение товаров на пути к эволюции

Белый дом одобрил внесение в Госдуму законопроекта о ратификации соглашения стран Евразийского экономического союза, посвященного гармонизированной системе определения происхождения товаров, экспортируемых в третьи страны. Документ повышает эффективность внутрисоюзной работы за счет повышения качества администрирования перемещения товаров, в отношении которых государства применяют односторонние ограничения, сейчас отмечаются сложности при их соблюдении. Также соглашение должно упростить доступ евразийских товаров на внешние рынки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Правительство на заседании в четверг одобрило законопроект о ратификации соглашения стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) о гармонизированной системе определения происхождения товаров, экспортируемых странами союза. Документ подписан в конце 2023 года. Его суть — в установлении единых механизмов подтверждения происхождения вывозимой из ЕАЭС продукции и правил взаимодействия экспортеров с организациями, выдающими сертификаты о происхождении товара.

Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, документ ускорит административные процедуры за счет смягчения обязательных требований и расширения использования цифровых платформ. Так, сертификаты станут электронными, в течение двух лет после вступления соглашения в силу должны быть созданы электронные системы их верификации. Вводится упрощенный формат подтверждения происхождения товаров, поставляемых по соглашениям о свободной торговле (есть с Вьетнамом, Ираном, Сербией, обсуждаются с Индонезией, Египтом, Индией и ОАЭ), поставщики смогут пользоваться тарифными преференциями и без сертификатов при самостоятельном декларировании.

Как отметил глава Минэкономики Максим Решетников, таможни стран ЕАЭС будут обязаны проверять происхождение товаров, по которым были установлены односторонние нетарифные ограничения на экспорт за пределы ЕАЭС. Сейчас такой обязанности нет, и за пределы союза может вывозиться продукция, экспорт которой ограничен. РФ, например, после 2022 года ввела запрет на вывоз за границы ЕАЭС ряда дефицитных теперь товаров, в том числе медоборудования, сельхозтехники, турбин, аккумуляторов.

Как поясняет начальник профильного отдела департамента торговой политики ЕЭК Кирилл Павлюченков, документ позволит сократить число барьеров во взаимной торговле за счет повышения качества администрирования. Сейчас, по его словам, страны ЕАЭС «сталкиваются с трудностями при выполнении обязательств друг перед другом» по недопущению вывоза товаров, происходящих из государства—члена союза, применившего временные ограничения, из-за отсутствия единого механизма работы с происхождением товаров. На практике это может вызывать рост и числа барьеров во взаимной торговле. Предполагается, что в дальнейшем предусмотренный соглашением инструментарий будет использоваться и для выстраивания единого на весь союз алгоритма взимания экспортных пошлин (сейчас регулируются национальными законодательствами).

Во внешней торговле, как отмечает господин Павлюченков, документ призван упростить доступ евразийских товаров на рынки третьих стран — за счет гармонизации деятельности торговых палат стран ЕАЭС по выдаче сертификатов о происхождении товаров (их единая форма также устанавливается соглашением). Внедрение же электронных сертификатов, добавляет он, позволит сократить финансовые и временные издержки для бизнеса.

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев отмечает, что от четких и прозрачных правил определения страны происхождения и кодификации товаров зависит эффективность их использования в рамках торгового блока. Проблема же «реэкспорта» товаров, ввезенных в страну—партнер по блоку, говорит он, традиционна и ее решение лежит в области «исключения разрушительной взаимной конкуренции стран-партнеров на третьих рынках».

Евгения Крючкова