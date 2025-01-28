Бывшего топ-менеджера «Роснано» Кушнарева обвинили в крупном мошенничестве

Мещанский районный суд Москвы вчера, 27 января, продлил срок ареста бывшего топ-менеджера АО «Роснано» Андрея Кушнарева. Ранее об уголовном деле в отношении него не сообщалось. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба столичных судов.

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Как следует из данных картотеки суда, Андрея Кушнарева арестовали 27 сентября 2024 года. Срок содержания обвиняемого под стражей продлили на три месяца (до 27 апреля). Подробности дела не сообщаются.

Андрей Кушнарев занимал пост управляющего директора по инвестиционной деятельности ООО «УК "Роснано"» с февраля 2014 года. До этого он работал в компании прямых инвестиций «Бэринг Восток капитал партнерс» (Baring Vostok Capital Partners).

В апреле 2024 года МВД предъявило Андрею Кушнареву обвинения по делу о хищении 1,676 млрд руб. «Роснано». По подсчетам компании, общая сумма хищений превышает 43 млрд руб. Ущерб от недобросовестных финансовых операций «Роснано» оценила более чем в 200 млрд руб.

В июне по делу о хищениях приговорили бывшего инвестиционного директора компании Наиля Губаева, позже он подписал контракт с Минобороны. В августе суд заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров компании — Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Еще двух топ-менеджеров объявили в международный розыск. Депутаты Госдумы также обратились в Следственный комитет России с просьбой проверить деятельность экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

Никита Черненко