Сенатор Круз сообщил о жертвах при столкновении самолета и вертолета над Вашингтоном

Американский сенатор Тед Круз сообщил, что столкновение самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 возле аэропорта Вашингтона привело к жертвам. Официально о погибших при авиаинциденте не сообщалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тед Круз

Фото: Nathan Howard / Reuters Тед Круз

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Я внимательно слежу за ситуацией в аэропорту имени Рейгана. Пока мы не знаем, скольких из находившихся на борту мы потеряли, мы знаем, что погибшие есть», — написал сенатор в соцсети Х.

По данным авиационного управления США, около 21:00 по местному времени (05:00 мск) при заходе на посадку самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс для American Airlines, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60. Самолет упал в реку Потомак. Лайнер следовал из Канзаса в Вашингтон.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в авиакомпании American Airlines сообщило, что в списке пассажиров упавшего самолета были 60 человек. Экипаж в самолетах марки Bombardier CRJ700 составляет 3-4 человека.