Катастрофа над Потомаком

Вечером в среду в небе над Вашингтоном вертолет ВВС США столкнулся с пассажирским самолетом авиакомпании PSA Airlines, выполнявшим рейс American Airlines. В общей сложности на воздушных судах, упавших в реку Потомак, находилось 67 человек, в том числе несколько российских фигуристов. Работы по поиску жертв катастрофы продолжаются, а президент США Дональд Трамп уже заявил, что катастрофы можно было избежать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасательные службы работают на месте крушения лайнера на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images Спасательные службы работают на месте крушения лайнера на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января по московскому времени) при заходе на посадку в аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky UH-60 «Черный ястреб». Оба летательных аппарата упали в реку Потомак. На борту пассажирского самолета находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Экипаж вертолета состоял из трех человек.

Как сообщается, большинство пассажиров самолета, совершавшего рейс из канзасского города Уичито,— фигуристы, принимавшие участие в проходившем в городе чемпионате США по фигурному катанию, их тренеры и члены их семей. Среди них — несколько бывших российских фигуристов, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская, работавшие в США тренерами.

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Полиция Вашингтона сообщает, что в начавшейся немедленно спасательной операции участвует около 300 спасателей, в том числе водолазы. Дороги в районе авиакатастрофы перекрыты. Мэр Вашингтона Мюриел Боузер заявила, что пока не может ничего сообщить о том, есть ли выжившие в авиакатастрофе. В свою очередь, канзасский сенатор Роджер Маршалл предположил, что большинство, если не все находившиеся на обоих воздушных судах, погибли. Пока известно о том, что из воды извлечены тела 30 человек.

Как отмечают эксперты, температура воды в Потомаке составляет около 0°C — при столь низкой температуре воды температура тела очень быстро падает, и через 15–30 минут находящиеся в воде люди могут потерять сознание от переохлаждения.

Пока неясно, каким образом и почему произошло столкновение вертолета с самолетом. Есть запись последнего контакта авиадиспетчера с экипажем вертолета: «PAT25 (позывной вертолета.— ''Ъ''), вы видите CRJ? PAT25, пропустите CRJ и пройдите за ним».

Как заявили в пресс-службе Объединенной оперативной группы Национального столичного региона, вертолет «Черный ястреб» совершал учебный вылет. Он вылетел из аэропорта Армии США в Форт-Белвуаре (Виргиния). Министр обороны США Пит Хегсет написал в X, что начато расследование инцидента.

Президент США Дональд Трамп уже написал в соцсети Truth Social, что, по его мнению, этой «ужасной катастрофы» можно было избежать. По мнению некоторых экспертов, авиакатастрофа выявила сильную перегруженность неба над Вашингтоном, что повышает вероятность столкновений. Сообщается, что в районе этого аэропорта за последние годы несколько раз происходили инциденты, которые чуть не приводили к столкновениям. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что Федеральное управление гражданской авиации США, «если это необходимо, изменит траектории полетов» в этом районе, чтобы сильнее развести гражданские самолеты и военные летательные аппараты.

Яна Рождественская