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Коммерсантъ FM
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Катастрофа над Потомаком

В Вашингтоне разбился самолет с российскими фигуристами

Вечером в среду в небе над Вашингтоном вертолет ВВС США столкнулся с пассажирским самолетом авиакомпании PSA Airlines, выполнявшим рейс American Airlines. В общей сложности на воздушных судах, упавших в реку Потомак, находилось 67 человек, в том числе несколько российских фигуристов. Работы по поиску жертв катастрофы продолжаются, а президент США Дональд Трамп уже заявил, что катастрофы можно было избежать.

Спасательные службы работают на месте крушения лайнера на реке Потомак

Спасательные службы работают на месте крушения лайнера на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спасательные службы работают на месте крушения лайнера на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января по московскому времени) при заходе на посадку в аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky UH-60 «Черный ястреб». Оба летательных аппарата упали в реку Потомак. На борту пассажирского самолета находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Экипаж вертолета состоял из трех человек.

Как сообщается, большинство пассажиров самолета, совершавшего рейс из канзасского города Уичито,— фигуристы, принимавшие участие в проходившем в городе чемпионате США по фигурному катанию, их тренеры и члены их семей. Среди них — несколько бывших российских фигуристов, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская, работавшие в США тренерами.

Полиция Вашингтона сообщает, что в начавшейся немедленно спасательной операции участвует около 300 спасателей, в том числе водолазы. Дороги в районе авиакатастрофы перекрыты. Мэр Вашингтона Мюриел Боузер заявила, что пока не может ничего сообщить о том, есть ли выжившие в авиакатастрофе. В свою очередь, канзасский сенатор Роджер Маршалл предположил, что большинство, если не все находившиеся на обоих воздушных судах, погибли. Пока известно о том, что из воды извлечены тела 30 человек.

Как отмечают эксперты, температура воды в Потомаке составляет около 0°C — при столь низкой температуре воды температура тела очень быстро падает, и через 15–30 минут находящиеся в воде люди могут потерять сознание от переохлаждения.

Пока неясно, каким образом и почему произошло столкновение вертолета с самолетом. Есть запись последнего контакта авиадиспетчера с экипажем вертолета: «PAT25 (позывной вертолета.— ''Ъ''), вы видите CRJ? PAT25, пропустите CRJ и пройдите за ним».

Как заявили в пресс-службе Объединенной оперативной группы Национального столичного региона, вертолет «Черный ястреб» совершал учебный вылет. Он вылетел из аэропорта Армии США в Форт-Белвуаре (Виргиния). Министр обороны США Пит Хегсет написал в X, что начато расследование инцидента.

Чем известны Евгения Шишкова и Вадим Наумов

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Президент США Дональд Трамп уже написал в соцсети Truth Social, что, по его мнению, этой «ужасной катастрофы» можно было избежать. По мнению некоторых экспертов, авиакатастрофа выявила сильную перегруженность неба над Вашингтоном, что повышает вероятность столкновений. Сообщается, что в районе этого аэропорта за последние годы несколько раз происходили инциденты, которые чуть не приводили к столкновениям. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что Федеральное управление гражданской авиации США, «если это необходимо, изменит траектории полетов» в этом районе, чтобы сильнее развести гражданские самолеты и военные летательные аппараты.

Яна Рождественская

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Авиакатастрофа в Вашингтоне

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов&lt;br> На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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