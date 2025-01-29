Жене — бизнес-класс, мужу — колония

Абзелиловский районный суд Башкортостана признал генерального директора аэропорта Магнитогорска Евгения Кирсанова виновным в присвоении средств предприятия в сумме более 2 млн руб. и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Установлено, что гендиректор выписывал себе необоснованные премии, а его супруга за счет компании летала бизнес-классом. Евгения Кирсанова, частично признавшего вину, взяли под стражу в зале суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Кирсанов руководит аэропортом Магнитогорска с 2013 года.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Евгений Кирсанов руководит аэропортом Магнитогорска с 2013 года.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Башкортостане Абзелиловский районный суд вынес обвинительный приговор генеральному директору АО «Международный аэропорт Магнитогорск» Евгению Кирсанову. Он признан виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата вверенного имущества, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере»). Фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях, в течение трех лет. Об этом сообщает пресс-служба суда.

После оглашения приговора гендиректора аэропорта взяли под стражу в зале суда.

«Установлено, что в период с 2017-го по 2019 год Евгений Кирсанов выписывал себе премии, а его жена летала бизнес-классом за счет средств аэропорта. Сумма необоснованно начисленных и выплаченных генеральным директором аэропорта Магнитогорск денежных средств составила больше 2 млн руб.»,— сообщает суд.

Факты хищения в аэропорту Магнитогорска выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области вместе с коллегами из транспортной полиции. Уголовное дело Евгения Кирсанова расследовало Южно-Уральское линейное управление МВД России на транспорте.

Господин Кирсанов признал вину частично, сообщив в суде, что умысла на присвоение средств у него не было. Приговор не вступил в законную силу.

Это не единственное коррупционное уголовное дело, связанное с аэропортом Магнитогорска. В 2024 году Абзелиловский районный суд признал главного бухгалтера и бухгалтера авиапредприятия виновными в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и осудил их на четыре года десять месяцев и четыре года шесть месяцев соответственно. Суд и следствие установили, что бухгалтеры фиктивно трудоустроили в аэропорт около десяти близких родственников и знакомых и получали за них зарплату. Сумма ущерба превысила 11 млн руб. Это преступление также выявили сотрудники УФСБ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Международный аэропорт Магнитогорск» было основано в 2017 году после реорганизации ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие». Организация зарегистрирована в Магнитогорске, хотя фактически аэропорт расположен на территории Абзелиловского района Башкирии. В 2021 году Росимущество продало 100% акций авиапредприятия с торгов за 999,89 млн руб. компании «Ретранс», близкой к холдингу «Аэропорты регионов».

С 2022 года проводится реконструкция аэродромного комплекса. На эти цели из федерального бюджета выделили почти 6 млрд руб.

Евгений Кирсанов руководит аэропортом Магнитогорска с 2013 года.

Юлия Гарипова