Главные новости за 28 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) учредило дочернюю компанию ООО «Метропроект». Об этом следуют из данных ЕГРЮЛ, сведения о новой организации появились 27 января. Организация займется инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием, предоставлением технических консультаций, управлением проектами строительства. Согласно опубликованным данным, уставной капитал общества с ограниченной ответственностью составил 125,5 млн рублей.

В рамках реализации городской части проекта всесезонного курорта «Санкт-Петербург Марина» выданы два градостроительных плана — на возведение школы яхтенного спорта и яхт-клуба. Об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита в город на Неве накануне, 27 января, доложил губернатор Петербурга Александр Беглов. По словам градоначальника, генеральный план развития города скорректирован под концепцию проекта в Горской.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании совета, деятельность которого будет направлена на защиту традиционных ценностей, культуры и исторической памяти. Руководитель региона уточнил, что цель совета состоит в выработке решений, которые определят политику области во всех сферах. Это позволит скорректировать меры, воспитание и ежедневный выбор с учетом соответствия традиционным ценностям.

В 2025 году традиционную акцию «Бессмертный полк» ко Дню Победы в Санкт-Петербурге намерены вернуть в очном формате. Ее хотят снова провести 9 мая на Невском проспекте, как было в последний раз в 2022 году. Акция включена в список мероприятий, планируемых к проведению по случаю празднования 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Данный вопрос обсудили на заседании правительства Петербурга 28 января в Смольном.

Строительство причала в районе населенного пункта Салми (Карелия) на Ладожском озере планируется завершить в 2026 году, рассказал на пресс-конференции во вторник 28 января председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк. В ближайшие годы планируется создание круизных маршрутов между Салми, Ладожскими шхерами, Валаамом, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. В текущие 12 месяцев планируется провести все геодезические исследования «по льду».

Третий по размеру в Петербурге производитель хлебобулочных изделий «Дарница» судится с агрохолдингом «Астон», производящим растительное масло, за право использования товарного знака «Затея». Чтобы сохранить права на товарный знак ответчику нужно доказать их использование для маркировки хлебобулочных изделий в течение последних трех лет.

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, который в социальных сетях оправдывал действия боевиков в «Крокус Сити Холле». Фигурант уголовного дела причислял себя к северо-кавказскому бандподполью, писал комментарии с поддержкой в отношении террористов, воевавших в составе нацбатальонов на стороне ВСУ. На его странице появлялись публикации с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Жители поселка Тайцы Гатчинского района Ленобласти второй день остаются без электричества. По данным специалистов из компании ЛОЭСК, 27 января в населенном пункте случилась серия аварий. С 02:00 до 18:30 света в домах не было из-за повреждения кабельной линии 6 кВ. Спустя полчаса специалисты обнаружили аварию на воздушной линии, восстановление длилось до 01:30 28 января. Около 07:00 обнаружили новое повреждение на линии 6 кВ. На текущий момент там ведутся ремонтные работы.

Железнодорожную станцию «Колпино» планируют реконструировать и построить третий и четвертый главные пути. Уведомление от РЖД опубликовано 28 января на сайте Смольного. Документацией занимается «Ленгипротранс», ее должны разработать до 27 января 2027 года. Речь о реконструкции «Колпино» ведется еще с 2018 года. Тогда в Смольном говорили, что ж/д станция исчерпала пропускную способность для электричек из-за движения «Сапсанов».

В петербургских магазинах 60% сосисок не соответствует ГОСТу. Об этом сообщает организация потребителей «Общественный контроль». Колбасные изделия, обсеменные мезофильной микрофлорой, обнаружили в торговых сетях «Лента» и «Вкустер». Всем требованиям, по словам проверяющих, соответствовали только сосиски двух торговых марок: «Сливочных» от торговой марки «DELIKAISER» (мордовская компания «МПК «Атяшевский»,— «Ъ») и «Молочных» от торговой марки «Владимирский стандарт».