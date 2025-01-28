Причал в карельском Салми на Ладожском озере построят в 2026 году

Строительство причала в районе населенного пункта Салми (Карелия) на Ладожском озере планируется завершить в 2026 году, рассказал на пресс-конференции во вторник 28 января председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк. Власти Петербурга и региона обсуждают появление нового регулярного маршрута от деревни Новосаратовка до одной из станций метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Проект сооружения универсального причала в Салми выполняется в рамках соглашения о создании унифицированной транспортной инфраструктуры на воде, заключенного губернаторами Ленинградской области, Республики Карелии и Новгородской области на ПМЭФ-2019. Причал будет принимать и круизные суда, и скоростной флот.

В ближайшие годы планируется создание круизных маршрутов между Салми, Ладожскими шхерами, Валаамом, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. В текущие 12 месяцев, по словам господина Присяжнюка, планируется провести все геодезические исследования «по льду».

Для обеспечения безопасности в апреле 2025 года ФБУ «Администрация Волго-Балт» осуществит необходимые замеры по навигационному маршруту из Ленобласти в Карелию при помощи многолучевых эхолотов. Окончание проектных работ намечено на май-июль 2025 года, после чего начнется строительство. К началу 2026 года планируется «сформировать» причал.

Господин Присяжнюк также сообщил, что регулярный водный маршрут может связать деревню Новосаратовка во Всеволожском районе Ленобласти и одну из станций петербургского метрополитена. Соответствующие обсуждения проводятся с властями города.

Сегодня рассматривается несколько направлений: от Новосаратовки до станций метро «Ломоносовская», «Рыбацкое» или «Площадь Александра Невского», так как там уже есть соответствующая береговая инфраструктура и возможности для приема пассажирских судов вместимостью 150 человек. Обслуживать рейсы могут судна типа «Метеор» на подводных крыльях или катамаранного типа.

Александра Тен