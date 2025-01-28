Проверенные в петербургских магазинах сосиски не соответствуют ГОСТу

В петербургских магазинах 60% сосисок не соответствует ГОСТу. Об этом сообщает организация потребителей «Общественный контроль». Колбасные изделия, обсеменные мезофильной микрофлорой, обнаружили в торговых сетях «Лента» и «Вкустер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Тест показал, что в сосисках «Молочные» от ТМ «Мясной дом Бородина» количество микробов превышено в 28 раз. Наличие в колбасных изделиях мезофильной микрофлоры говорит о том, что их нужно подвергать тщательной термической обработке.

Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований также объявили АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «МЗ «Парнас», ООО «Мясокомбинат "Павловская Слобода"».

Всем требованиям, по словам проверяющих, соответствовали только сосиски двух торговых марок: «Сливочных» ТМ «DELIKAISER» (мордовская компания «МПК «Атяшевский»,— «Ъ») и «Молочных» от торговой марки «Владимирский стандарт».

ГОСТ регулирует содержание в колбасных изделиях жиров, соли, белков, других добавок, включая крахмал. При выборе сосисок специалисты рекомендуют обращать внимание на цвет. Если он ярко-розовый, значит, в таком продукте может быть много нитритов.

Качественные сосиски должны быть упругими и после нажатия легко восстанавливать форму. Если колбасный продукт не в натуральной, а в искусственной оболочке, то она должна быть гладкой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Роспотребнадзор проверит торговую сеть «Светофор» из-за многочисленных нарушений. На текущий момент в Петербурге работает 11 магазинов сети.

Андрей Маркелов