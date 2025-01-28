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Совет по защите традиционных ценностей ввели в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании совета, деятельность которого будет направлена на защиту традиционных ценностей, культуры и исторической памяти, сообщил глава региона в личном Telegram-канале.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Дрозденко уточнил, что цель совета состоит в выработке решений, которые определят региональную политику во всех сферах. Это позволит скорректировать меры, воспитание и ежедневный выбор с учетом соответствия традиционным ценностям.

«Направления грантового конкурса по поддержке социальных инициатив и номинации премии для благотворителей в Ленобласти соответствуют ценностям России: милосердие, преемственность поколений, ответственность за судьбу Отечества, патриотизм, справедливость, созидательный труд, взаимопомощь, гуманизм, приоритет духовного над материальным, коллективизм, крепкая семья и другие»,— добавил губернатор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Дрозденко объявил о начале крупной реформы в дорожной отрасли Ленобласти.

Татьяна Титаева

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