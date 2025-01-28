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РЖД займется реконструкцией станции «Колпино» и строительством новых путей

Железнодорожную станцию «Колпино» планируют реконструировать и построить третий и четвертый главные пути. Уведомление от РЖД опубликовано 28 января на сайте Смольного. Документацией занимается «Ленгипротранс», ее должны разработать до 27 января 2027 года.

Речь о реконструкции «Колпино» ведется еще с 2018 года. Тогда в Смольном говорили, что ж/д станция исчерпала пропускную способность для электричек из-за движения «Сапсанов». В связи с этим фактором до сих пор невозможно назначить дополнительные поезда в часы пик и организовать тактовое движение.

Сейчас о будущем запуске тактового движения электропоездов до Колпино говорят в связи с проектом высокоскоростной магистрали (ВСМ). Как писал ранее «Ъ-СПб», благодаря новому проекту стоимостью более 1,75 трлн рублей «Сапсаны» могут убрать с Московского железнодорожного направления.

Андрей Маркелов

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