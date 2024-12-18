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Коммерсантъ FM
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Вот стоит «Роснано» у военкомата

Приостановлено уголовное преследование бывшего топ-менеджера компании, заключившего контракт с Минобороны

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд приостановил уголовное преследование бывшего инвестиционного директора «Роснано» Наиля Губаева, ранее осужденного на восемь лет за хищение 179 млн руб. Апелляционной инстанцией приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение, однако оно не состоится, так как фигурант заключил с Минобороны контракт на участие в СВО. В ближайшее время его должны освободить из-под стражи и отправить на службу.

Наиль Губаев решил отправиться на СВО, и его уголовное преследование суд приостановил

Наиль Губаев решил отправиться на СВО, и его уголовное преследование суд приостановил

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Наиль Губаев решил отправиться на СВО, и его уголовное преследование суд приостановил

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Приговор Наилю Губаеву, в прошлом инвестиционному директору «Роснано» и гендиректору ООО «НеоТек», Гагаринский райсуд Москвы вынес в начале июня 2024 года. Тогда бывший топ-менеджер был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к восьми годам колонии общего режима, в качестве дополнительного наказания на него был наложен штраф в размере 900 тыс. руб. Кроме того, суд взыскал с Наиля Губаева более 179 млн руб. ущерба в пользу потерпевшей стороны — АО «ЭЛВИС-НеоТек».

До 2020 года Наиль Губаев, занимая в «Роснано» пост инвестиционного директора, курировал в том числе деятельность созданного компанией в 2011 году совместно с американскими партнерами АО «ЭЛВИС-НеоТек».

В 2021 году он стал первым заместителем гендиректора АО, а затем и гендиректором ООО «НеоТек» — стопроцентной «дочки» «ЭЛВИС-НеоТек». Эти обстоятельства, по мнению обвинения, и предоставили подсудимому возможность для хищения денег АО.

По данным источников “Ъ”, в уголовном деле речь идет о том, что в то время «ЭЛВИС-НеоТек» через цепочку фирм-посредников поставила одной из российских нефтедобывающих компаний оборудование для систем безопасности. Одной из посреднических фирм была британская «Кинфилд», собственником которой являлся житель Зеленограда.

В ходе реализации цепочки сделок один из их участников не расплатился за поставленную продукцию. Чтобы вернуть деньги, АО «ЭЛВИС-НеоТек» выкупило у владельца фирму «Кинфилд», после чего ее руководителем формально стал Наиль Губаев, получивший соответствующую доверенность. Затем от имени новоприобретенной компании он нанял адвокатов, а те добились взыскания $2,5 млн (179 млн руб.) в швейцарском арбитраже. Но до АО «ЭЛВИС-НеоТек» эти средства так и не дошли.

По версии правоохранителей, 179 млн руб. господин Губаев присвоил, убедив нанятых им адвокатов, что является реальным владельцем «Кинфилд», и поэтому отсуженные $2,5 млн за вычетом адвокатского гонорара следует перечислить ему.

В итоге средства были отправлены на счет китайской компании, принадлежащей знакомому господина Губаева, а тот в феврале 2021 года передал их последнему наличными. 1 сентября 2022 года господин Губаев был задержан и с санкции Басманного райсуда помещен под стражу.

Приговор Гагаринского суда бывший топ-менеджер вместе с защитой обжаловал в Мосгорсуде. В апелляционной инстанции дело рассматривалось с октября этого года — такая длительность процесса объясняется тем, что адвокаты осужденного регулярно не являлись на заседания — то по болезни, то по каким-то другим причинам. Добавляло забот и то обстоятельство, что сам Наиль Губаев участвовал в заседаниях в режиме видеоконференции, а она иногда давала сбой.

Наконец, в среду, 18 декабря, жалобы рассмотреть удалось.

Причем уже в начале заседания адвокат Георгий Антонов, представляющий интересы осужденного, заявил, что его подзащитный заключил контракт с Минобороны на участие в СВО и поэтому уголовное преследование в отношении осужденного должно быть приостановлено.

Такое же ходатайство подал и представитель военного ведомства. Однако суд все же решил сначала разобраться с жалобами.

В них адвокаты осужденного требовали приговор суда первой инстанции отменить, а господина Губаева — оправдать. Они настаивали на том, что их подзащитный являлся реальным владельцем компании, в пользу которой были отсужены деньги, и, соответственно, имел на них полное право. Причем из $2,5 млн ему досталось $1,5 млн — остальное ушло на адвокатов.

Что касается утверждения следствия, что похищенные деньги были потрачены на покупку недвижимости и дорогостоящих подарков жене, то, по словам адвокатов осужденного, оно опровергается тем, что указанная недвижимость (она была арестована по ходатайству следствия) была куплена супругой и тещей господина Губаева задолго до описываемых в уголовном деле событий. А драгоценности жена топ-менеджера приобретала сама, поскольку является весьма состоятельной женщиной.

Чем известен Наиль Губаев

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В свою очередь, представитель потерпевшей стороны — ООО «НеоТек» — возражал против приостановления уголовного преследования Наиля Губаева, поскольку такой поворот событий может «повлечь нарушение прав потерпевшего». Прокурор, напротив, против просьбы осужденного и Минобороны не возражала. Она лишь настаивала на требовании своего ведомства увеличить указанный в приговоре размер штрафа.

Фигурантов хищений в «Роснано» обвиняют в основном заочно и поздно

В итоге судейская тройка приговор Гагаринского суда отменила и направила дело на новое рассмотрение. Однако процесс не состоится, поскольку одновременно судьи удовлетворили ходатайства адвокатов осужденного и представителя военного ведомства о приостановлении производства по делу Наиля Губаева в связи с его участием в боевых действиях. Суд также постановил отпустить фигуранта из-под стражи. В случае, если он будет отмечен госнаградой, его уголовное преследование и вовсе прекратят.

Защита Наиля Губаева отказалась комментировать итоги процесса и сообщать, будет ли в какой-либо части обжаловать решение апелляционной инстанции.

Алексей Соковнин

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