Угроза атаки БПЛА, охрана чак-чака и возмещение 2 млрд налогов

Утром 24 января МЧС России объявило угрозу атаки беспилотными воздушными судами. Ведомство направило четыре предупреждения в своем приложении (в 3:36, 4:05, 4:29, 5:15). По данным Минобороны России за ночь над страной силами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат.

Чак-чак предложили признать объектом охраны исторического поселения Казани. Глава Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана Иван Гущин пообещал, что рассмотрит это предложение.

В Татарстане планируют ежегодно направлять по 1 млрд на реализацию прорывных IT-проектов в дополнении к уже существующим федеральным мерам поддержки. Среди проектов, которые планируется реализовать на эти средства: обеспечение информационной безопасности госслужащих во время работы на ПК и упрощения получения услуг через сервис «Госуслуги».

В 2024 году Следком Татарстана возместил более 2 млрд рублей неуплаченных налогов. Это на 25% больше за тот же период 2023 года.

На реставрацию памятников в Татарстане в 2024 году потратили 5,8 млрд рублей. Из общей суммы 4,8 млрд выделили из регионального и местных бюджетов, 197,3 млн поступило из федерального бюджета, а еще 827 млн пожертвовали благотворители.

Алина Загитова зарабатывает на рекламе больше, чем Камила Валиева. Стоимость одной рекламной интеграции у фигуристки Алины Загитовой составляет от 500 тыс. руб. до более 1 млн руб. В то время, как 18-летняя казанская фигуристка Камила Валиева получает от одной рекламной интеграции от 450 тыс. руб. до 1 млн. руб.

В Татарстане планируют выпускать до 1 млн материнских плат в год. Сейчас на двух действующих заводах компании ICL выпускается до 285 тыс. изделий ежегодно. Планируется, что на втором заводе будет установлена дополнительная производственная линия.

На казанском трубном заводе будут производить самые большие в стране трехслойные полимерные трубы диаметром 1,6 метра. В России более ста компаний, которые занимаются производством полимерных труб, но именно трехслойные трубы такого большого диаметра раньше не производила ни одна из компаний.

Оргкомитет Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» не получал официального запроса о создании афганской выставки на полях форума. При этом РИА Новости 24 января сообщили, что «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) просит власти Татарстана организовать выставку Республики Афганистан на полях форума в Казани.

Журналистку из Татарстана Ольгу Ившину (выполняет функции иностранного агента) признали иноагентом. По данным Минюста, она помогала в распространении материалов иноагентов и публиковала «недостоверную информацию» о политике российских властей и открыто выступала против специальной военной операции на Украине.В реестр иноагентов 24 января также внесли рэпера из группы «Каста» Владислава Лешкевича* (выполняет функции иностранного агента).

При строительстве центра обработки данных в Казани возникли вопросы с поставками оборудования, сообщил руководитель «Таттелекома» Айрат Нурутдинов.

В Татарстане в 2025 году планируют на 10% увеличить надои с помощью искусственного интеллекта. Проект «Умное доение» сможет оптимизировать процесс доения через снижение заболевания маститом на 70% и увеличение надоя на 10%.

Дарья Сайфиева