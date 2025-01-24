Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На реставрацию памятников в Татарстане в 2024 году потратили 5,8 млрд рублей

В 2024 году на проектирование и реставрацию объектов культурного наследия в Татарстане направили 5,8 млрд руб. Об этом сообщил председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на заседании итоговой коллегии комитета.

На реставрацию памятников в Татарстане в 2024 году потратили 5,8 млрд рублей

На реставрацию памятников в Татарстане в 2024 году потратили 5,8 млрд рублей

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

На реставрацию памятников в Татарстане в 2024 году потратили 5,8 млрд рублей

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Из общей суммы 4,8 млрд выделили из регионального и местных бюджетов, 197,3 млн поступило из федерального бюджета, а еще 827 млн — от благотворителей.

В октябре 2024 года председатель Комитета сообщал, что на реконструкцию объектов культурного наследия в Татарстане было выделено 3,5 млрд руб.

В октябре 2023 года сообщалось, что на реставрацию 30 объектов культурного наследия в Татарстане направили 4 млрд руб.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...