На реставрацию памятников в Татарстане в 2024 году потратили 5,8 млрд рублей
В 2024 году на проектирование и реставрацию объектов культурного наследия в Татарстане направили 5,8 млрд руб. Об этом сообщил председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на заседании итоговой коллегии комитета.
На реставрацию памятников в Татарстане в 2024 году потратили 5,8 млрд рублей
Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
Из общей суммы 4,8 млрд выделили из регионального и местных бюджетов, 197,3 млн поступило из федерального бюджета, а еще 827 млн — от благотворителей.
В октябре 2024 года председатель Комитета сообщал, что на реконструкцию объектов культурного наследия в Татарстане было выделено 3,5 млрд руб.
В октябре 2023 года сообщалось, что на реставрацию 30 объектов культурного наследия в Татарстане направили 4 млрд руб.