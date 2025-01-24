В 2024 году на проектирование и реставрацию объектов культурного наследия в Татарстане направили 5,8 млрд руб. Об этом сообщил председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на заседании итоговой коллегии комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На реставрацию памятников в Татарстане в 2024 году потратили 5,8 млрд рублей

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия На реставрацию памятников в Татарстане в 2024 году потратили 5,8 млрд рублей

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Из общей суммы 4,8 млрд выделили из регионального и местных бюджетов, 197,3 млн поступило из федерального бюджета, а еще 827 млн — от благотворителей.

В октябре 2024 года председатель Комитета сообщал, что на реконструкцию объектов культурного наследия в Татарстане было выделено 3,5 млрд руб.

В октябре 2023 года сообщалось, что на реставрацию 30 объектов культурного наследия в Татарстане направили 4 млрд руб.

Анар Зейналов