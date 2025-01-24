В 2024 году при участии следкома Татарстана возмещено более 2 млрд рублей неуплаченных налогов. Об этом на ежегодной коллегии СУ СК России по Татарстану заявил руководитель ведомства Валерий Липский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году при участии силовиков возмещено более 2 млрд руб. неуплаченных налогов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В 2024 году при участии силовиков возмещено более 2 млрд руб. неуплаченных налогов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Говоря про 2025 год, глава ведомства сообщил, что за январь по возбужденным уголовным делам о неуплате налогов возмещен 1 млрд руб.

По словам господина Липского, это на 25% больше за тот же период 2023 года.

Всего за 5 лет предприятия-должники выплатили 7 млрд руб. налогов, а дела в отношении руководителей этих предприятий были прекращены.

В середине 2024 года в вопросы сбора налогов вмешались силовики. Главный прокурор Татарстана Альберт Суяргулов потребовал списки неплательщиков.

В октябре 2024 года на встрече с представителями СМИ господин Суяргулов заявил , что прокуратура инициировала проверки, после которых удалось возместить неуплаченные налоги.

Артём Дергунов