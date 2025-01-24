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Оргкомитет KazanForum не получал запросы о создании выставки Афганистана

Оргкомитет Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» не получало официального запроса о создании афганскую выставку на полях форума. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

В оргкомитете уточнили, что официальные предложения по участию в мероприятиях форума должны поступать через Министерство иностранных дел России. На данный момент таких запросов от МИД не было.

Организаторы Казанского форума подчеркнули, что любые обращения будут рассмотрены и соответствующая информация будет размещена в новостной повестке форума.

РИА Новости сообщали, что «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) просит власти Татарстана организовать афганскую выставку на полях KazanForum.

Влас Северин

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