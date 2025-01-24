В список иноагентов включили журналистку из Татарстана

Минюст России внес журналистку из Татарстана Ольгу Ившину (выполняет функции иностранного агента) в реестр иноагентов. Список опубликовали на сайте ведомства.

Ольга Ившина (выполняет функции иностранного агента) в Татарстане работала в ГТРК «Татарстан», в журнале Versus и в газете «Ак Барс спорт». С 2012 года работает в русской службе BBC.

По данным Минюста, она помогала в распространении материалов иноагентов и публиковала «недостоверную информацию» о политике российских властей и открыто выступала против специальной военной операции на Украине.

В реестр иноагентов 24 января также внесли рэпера из группы «Каста» Владислава Лешкевича* (выполняет функции иностранного агента)

Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов в октябре 2024 года внесли в Госдуму России законопроект об аресте имущества релокантов, чьи действия противоречат интересам страны.

Дарья Сайфиева