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В Татарстане планируют увеличить производство матплат до 1 млн в год

Компания ICL планирует увеличить выпуск материнских плат в Татарстане до 1 млн изделий в год. Об этом сообщил глава минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

В Татарстане планируют увеличить производство матплат до 1 млн в год

В Татарстане планируют увеличить производство матплат до 1 млн в год

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Татарстане планируют увеличить производство матплат до 1 млн в год

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В настоящий момент, по информации господина Хайруллина, на двух действующих заводах ICL выпускается до 285 тыс. изделий в год. Планируется, что на втором заводе будет установлена дополнительная производственная линия.

Также, по словам министра, идет проектирование третьего завода. В перспективе не исключено строительство и четвертого завода, отметил господин Хайруллин.

Анар Зейналов

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