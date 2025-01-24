Компания ICL планирует увеличить выпуск материнских плат в Татарстане до 1 млн изделий в год. Об этом сообщил глава минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане планируют увеличить производство матплат до 1 млн в год

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В Татарстане планируют увеличить производство матплат до 1 млн в год

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В настоящий момент, по информации господина Хайруллина, на двух действующих заводах ICL выпускается до 285 тыс. изделий в год. Планируется, что на втором заводе будет установлена дополнительная производственная линия.

Также, по словам министра, идет проектирование третьего завода. В перспективе не исключено строительство и четвертого завода, отметил господин Хайруллин.

Анар Зейналов