Казанский завод будет выпускать самые большие трубы из полимеров в России

В Казани после модернизации трубного завода будут производить самые большие в стране трехслойные полимерные трубы диаметром 1,6 метра. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

По словам министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко, в России более ста компаний, которые занимаются производством полимерных труб, но именно трехслойные трубы такого большого диаметра раньше не производила ни одна из компаний.

«Подобные трубы используются на крупных энергетических и промышленных объектах, при строительстве крупных жилых комплексов, для глубоководного сброса очищенных продуктов жизнедеятельности в водоемы. Такие примеры импортозамещения не могут не радовать», — сказал господин Коробченко.

Срок службы трехслойных полимерных труб составляет до 100 лет.

В декабре 2024 года правительство республики приняло решение запустить новую программу по модернизации ЖКХ суммой на 10 млрд руб. 3,2 млрд руб. Татарстан планирует получить из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», остальная сумма пойдет из республиканского бюджета.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» был запущен 1 января 2025 года, он направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни россиян.

Стратегия нацпроекта рассчитывается на срок до 2030 года, в 2025-м году на реализацию проекта направят 1,16 трлн руб. На последующие два года в федеральном бюджете заложено 1,3 и 1,4 трлн руб. соответственно.

Артём Дергунов