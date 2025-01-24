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В Татарстане планируют за счет искусственного интеллекта увеличить надои на 10%

В Татарстане планируется в 2025 году реализовать проект «Умное доение», который с помощью искусственного интеллекта сможет оптимизировать процесс доения через снижение заболевания маститом на 70% и увеличение надоя на 10%. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин на ежегодной коллегии ведомства.

В Татарстане планируют за счет искусственного интеллекта увеличить надои на 10%

В Татарстане планируют за счет искусственного интеллекта увеличить надои на 10%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Татарстане планируют за счет искусственного интеллекта увеличить надои на 10%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам господина Хайруллина, внедрение таких инноваций сильно повысит эффективность отечественного агропромышленного комплекса.

В ноябре 2024 года сообщалось, что Татарстан остается лидером России по производству молока в стране, обеспечивая 6,6% от общего объема производства молока.

Артём Дергунов

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