Алина Загитова на рекламе зарабатывает больше Камилы Валиевой
Стоимость одной рекламной интеграции у фигуристки Алины Загитовой составляет от 500 тыс. руб. до более 1 млн руб., что касается 18-летней казанской фигуристки Камилы Валиевой, то она получает от одной рекламной интеграции от 450 тыс. руб. до 1 млн. руб. Об этом сообщают «РИА Новости».
Алина Загитова на рекламе зарабатывает больше Камилы Валиевой
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Дороже всех заказать рекламу стоит у Александры Трусовой, один рекламный пост в ее соцсетях оценивается более чем в 2 млн руб.