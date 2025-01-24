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Алина Загитова на рекламе зарабатывает больше Камилы Валиевой

Стоимость одной рекламной интеграции у фигуристки Алины Загитовой составляет от 500 тыс. руб. до более 1 млн руб., что касается 18-летней казанской фигуристки Камилы Валиевой, то она получает от одной рекламной интеграции от 450 тыс. руб. до 1 млн. руб. Об этом сообщают «РИА Новости».

Алина Загитова на рекламе зарабатывает больше Камилы Валиевой

Алина Загитова на рекламе зарабатывает больше Камилы Валиевой

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Алина Загитова на рекламе зарабатывает больше Камилы Валиевой

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Дороже всех заказать рекламу стоит у Александры Трусовой, один рекламный пост в ее соцсетях оценивается более чем в 2 млн руб.

Артём Дергунов

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