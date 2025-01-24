При строительстве ЦОДа в Казани возникли вопросы с поставками оборудования

При строительстве центра обработки данных в Казани возникли вопросы с поставками оборудования. Об этом сообщил гендиректор «Таттелекома» на итоговой коллегии Минцифры Татарстана, отвечая на вопрос раиса республики Рустама Минниханова.

«Строительство ЦОД у нас завершится, когда будет готово?» — спросил глава Татарстана.

«У нас на сегодняшний день вопрос в поставках скорее, а не в строительстве», — ответил руководитель «Таттелекома» Айрат Нурутдинов.

В конце ноября 2023 года «Таттелеком» начал строительство центра обработки данных (ЦОД). Центр площадью 3 тыс. кв. м разместят на улице Николая Ершова в Казани. Он будет рассчитан на 400 телекоммуникационных стоек.

В 2024 году выручка компании «Таттелеком» превысила 11 млрд руб.

Дарья Сайфиева