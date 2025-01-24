Глава Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта России Роман Рыбало предложил сделать чак-чак объектом охраны исторического поселения Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чак-чак предложили признать предметом охраны

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Чак-чак предложили признать предметом охраны

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Это полушутка, но в то же время и полусерьезно», - сказал он на итоговой коллегии Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана. Глава Комитета Иван Гущин сказал, что рассмотрит это предложение.

Национальный татарский десерт стал главным угощением на саммите БРИКС, который прошел в столице Татарстана в октябре 2024 года. «Казанский хлебзавод №3» подготовил 55 подносов с чак-чаком для иностранных лидеров, посетивших саммит.

Дарья Сайфиева