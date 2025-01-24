Песков: снижение цен на нефть не завершит конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении добиться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. По мнению американского президента, это помогло бы приблизить окончание российско-украинского конфликта.

«Этот конфликт не зависит от цен на нефть. Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Ранее сегодня, 24 января, господин Песков заявил, что президент Владимир Путин готов к контакту с Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря, Кремль ждет сигналов и проинформирует о возможном разговоре своевременно. 22 января американский президент фактически выдвинул России ультиматум: он призвал Москву завершить конфликт на Украине, пригрозив в противном случае ввести санкции и пошлины на весь российский экспорт в США.

О позиции американского президента — в публикации «Ъ» «Трамп грозит».