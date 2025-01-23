Трамп попросит у Саудовской Аравии снизить цены на нефть ради мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается попросить Саудовскую Аравию и Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизить цены на нефть. По его словам, это помогло бы ускорить завершение российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Если бы цена снизилась, война России и Украины немедленно бы закончилась. Сейчас цена достаточно высока, чтобы она продолжалась. Вы должны снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этой войне. Они должны были это сделать уже давно»,— сказал господин Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (цитата по The Independent).

После заявления господина Трампа цена на нефть марки Brent упала с $79,41 до $78,08 за баррель, но позже поднялась до $78,33 по состоянию на 20:20 мск.

Накануне, 22 января, американский президент в своей соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором призвал Россию завершить конфликт на Украине. В ином случае глава Белого дома пригрозил ввести санкции и пошлины на весь российский экспорт в США.

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