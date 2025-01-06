МАГАТЭ сообщило о взрывах у ЗАЭС после атаки дрона на тренажерный центр

Взрывы произошли недалеко от Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) вскоре после атаки беспилотника на тренажерный центр станции. Об этом сказано на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Эксперты международного агентства констатировали невозможность подтвердить наличие каких-либо повреждений на станции в результате происшествия.

Вчера, 5 января, пресс-служба атомной электростанции сообщила об атаке беспилотника на корпус «Г» Учебно-тренировочного центра ЗАЭС. Удар пришелся по крыше здания, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Согласно сообщению, в результате удара пострадавших и разрушений нет.

ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам с марта 2022 года. В ноябре прошлого года гендиректор госкорпорации «Росатом» (с октября 2022 года ЗАЭС находится под управлением ее «дочки» АО «Росэнергоатом») Алексей Лихачев заявил, что к «привычным ударам беспилотников добавились атаки ствольной артиллерией». Российская сторона обратилась к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно выражал обеспокоенность безопасностью станции из-за продолжающихся обстрелов.