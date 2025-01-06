Минобороны: 5 января ВСУ пытались атаковать дронами Запорожскую АЭС

Армия Украины 5 января предприняла попытку атаки на Запорожскую АЭС ударными беспилотниками, сообщило Минобороны России. Средствами ПВО все дроны были сбиты, добавили в ведомстве.

«При падении одного из сбитых дронов произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме»,— сообщило Минобороны.

Ранее администрация станции сообщала, что «прилет» дрона пришелся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра ЗАЭС. В нем находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что находящиеся на станции сотрудники слышали два громких взрыва, раздавшихся снаружи примерно в 12:45 и 15:45 мск 5 января. В сегодняшнем сообщении Минобороны говорится, что персонал АЭС продолжает работать в штатном режиме.