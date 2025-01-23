Нетаньяху заступился за Маска после его жеста на инаугурации президента США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался в защиту американского миллиардера Илона Маска, заявив, что тот подвергается «ложной критике». Во время выступления в день инаугурации Дональда Трампа господин Маск приложил руку к груди, после чего вскинул ее вверх. Жест напоминал нацистское приветствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

«Илон Маск подвергается ложной критике. Илон — большой друг Израиля. Он неоднократно и решительно поддерживал право Израиля защищать себя от террористов и режимов, которые стремятся уничтожить единственное еврейское государство»,— написал Биньямин Нетаньяху в соцсети X.

Он добавил, что миллиардер посетил Израиль после атаки «Хамаса» 7 октября 2023 года. «С тех пор он неоднократно и решительно поддерживал право Израиля защищать себя от террористов и режимов, которые стремятся уничтожить единственное еврейское государство»,— заключил господин Нетаньяху.

20 января на мероприятии по случаю инаугурации Дональда Трампа Илон Маск несколько раз прижимал правую руку к груди, после чего вытягивал ее ладонью вниз. Исполнительный директор фонда Blue Card, который занимается поддержкой жертв холокоста, Маша Перл назвала жест «нацистским приветствием». Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Берлин не приемлет подобные действия, если это поддержка крайне правых позиций.

Дональд Трамп назначил Илона Маска директором департамента эффективности госуправления. Комментируя свой жест, миллиардер сказал, что «обвинения в духе "вы все Гитлеры" уже сильно надоели».

Подробнее об инаугурации — в материале «Ъ» «Трампическая сила».