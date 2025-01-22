Маск переиначил имя Шольца в слово «тупица»

Гендиректор SpaceX и глава департамент эффективности правительства США Илон Маск прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца о жесте бизнесмена, похожем на нацистское приветствие, на инаугурации Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters Илон Маск

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

«В Европе, в Германии есть свобода слова, каждый может сказать, что хочет, даже если он миллиардер. И мы не приемлем, если это поддержка крайне правых позиций»,— сказал Олаф Шольц, говоря о жесте американского бизнесмена.

Илон Маск ответил в соцсети X: «Позор тебе, Оаф Шитс» («Shame on Oaf Schitz!»). Слово «Oaf» можно перевести с английского как «тупица». Слово «Shitz» близко по написанию к слову «дерьмо».

Илон Маск, выступая на инаугурации президента США Дональда Трампа 21 января, два раз сделал жест, напоминающий нацистское приветствие. На этот жест обратили внимание СМИ и политические противники господина Трампа. Илон Маск написал в ответ в X, что обвинения «в духе "вы все Гитлеры" уже сильно надоели».

Подробнее об инаугурации — в материале «Ъ» «Трампическая сила».