Главные новости за 23 января. Кубань, Крым, Адыгея

Родителей подростка, напавшего на сверстников в школе Краснодара, по решению суда выдворили из России в Армению.

Главе Краснодара Евгению Наумову провели плановую операцию. Сейчас мэр кубанской столицы находится в отпуске по состоянию здоровья.

Родственники бойцов ЧВК «Вагнер», погибших при выполнении боевой задачи в Мали в июле 2024 года, массово приехали в станицу Бакинская в Краснодарском крае на панихиду.

Анапские пляжи, которые пострадали от мазута в связи с крушением в Черном море танкеров, планируют восстановить к следующему летнему сезону.

«Газпром» выставил на аукцион детский санаторий «Кубанская нива», который находится на Пионерском проспекте в Анапе.

Замминистра природных ресурсов Кубани Андрей Колосов заявил, что ущерб популяции птиц, пострадавших от крушения танкеров в Керченском проливе, пока видится незначительным.

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» выявили, что загрязнение песка в Анапе после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Черном море в 14 раз превышает допустимую норму.

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота после ЧС в Анапе.

Жители Краснодарского края за 2024 год потратили на лекарства 24,3 млрд руб. Самые большие расходы — противовоспалительные и противоревматические препараты.

Трое жителей Краснодарского края предстанут перед судом за участие в создании незаконного канала миграции. По информации полиции, они оформили фиктивные туристические приглашения для 17 граждан Сирии.

Оперативный штаб назвал фейковым письмо, в котором школьников Кубани якобы приглашают на субботник по очистке пляжей Анапы от мазута.

Ученица шестого класса Ксения Дударева из Краснодара вошла в Книгу рекордов России, выполнив наибольшее количество подъемов ног в стойке на голове среди девочек 12 лет.