Ученые: анапский песок загрязнен в 14 раз выше нормы

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» выявили, что загрязнение песка в Анапе после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Черном море в 14 раз превышает допустимую норму. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на специалиста-исследователя Международного научного центра экологии и вопросов изменения климата университета «Сириус» Ирину Оберемок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

«Мы определили степень загрязнения мазутом песка, доставленного в лабораторию из Анапы, и видим, что концентрация составляет 4,2 тыс. мг на килограмм песка. По нормативам это в 14 раз превышает норму»,— цитирует ее издание.

Также в сообщении говорится, что сейчас в лаборатории «Сириуса» ведется апробация технологии биоочистки воды и почвы от нефтепродуктов. Исследователи намерены помочь среде восстановиться. Для этого они используют штаммы бактерий, которые питаются мазутом и углеводородом.

Предварительные результаты исследования ученые ожидают получить в конце февраля — тогда они и определят, какой из препаратов активно разлагает мазут.

Параллельно с этим они планируют определить групповой состав нефтепродуктов, чтобы выяснить, все ли компоненты мазута поглощаются бактериями. Конечным результатом, по словам исследователей, должна стать готовая технология очистки песка, который можно возвращать на пляж.

Михаил Волкодав