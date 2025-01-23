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На Кубани перед судом предстанут организаторы канала миграции сирийцев

Трое жителей Краснодарского края предстанут перед судом за участие в создании незаконного канала миграции. По данным полиции, фигуранты оформили фиктивные туристические приглашения для 17 граждан Сирии, сообщает ГУ МВД России по Кубани.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расследование дела завершили по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Материалы переданы в суд. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Сотрудники уголовного розыска Кубани также выявили организаторов группы. Их дело выделили в отдельное производство в связи с розыском.

Анна Гречко

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