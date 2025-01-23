На Кубани перед судом предстанут организаторы канала миграции сирийцев
Трое жителей Краснодарского края предстанут перед судом за участие в создании незаконного канала миграции. По данным полиции, фигуранты оформили фиктивные туристические приглашения для 17 граждан Сирии, сообщает ГУ МВД России по Кубани.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Расследование дела завершили по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Материалы переданы в суд. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.
Сотрудники уголовного розыска Кубани также выявили организаторов группы. Их дело выделили в отдельное производство в связи с розыском.