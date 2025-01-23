На Кубани перед судом предстанут организаторы канала миграции сирийцев

Трое жителей Краснодарского края предстанут перед судом за участие в создании незаконного канала миграции. По данным полиции, фигуранты оформили фиктивные туристические приглашения для 17 граждан Сирии, сообщает ГУ МВД России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расследование дела завершили по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Материалы переданы в суд. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Сотрудники уголовного розыска Кубани также выявили организаторов группы. Их дело выделили в отдельное производство в связи с розыском.

Анна Гречко