В оперштабе Кубани опровергли привлечения школьников к уборке мазута

В соцсетях распространилось поддельное письмо от имени начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ», в котором школьников Кубани якобы приглашают на субботник по очистке пляжей Анапы от мазута. Как сообщили в Telegram-канале Оперштаба Краснодарского края, данный документ является фейком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В ведомстве уточнили, что несовершеннолетних не привлекают к ликвидации последствий ЧС на побережье Чёрного моря. Все работы выполняют исключительно взрослые специалисты. Запрет на участие детей строго соблюдается.

Кроме того, в оперштабе отметили, что подделку разоблачает и указанное в письме имя «начальника» Главного штаба. С конца декабря 2024 года должность занимает Герой России Владислав Головин.

Крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут, произошло во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате аварии нефтепродукты попали в акваторию Черного моря.

Нурий Бзасежев