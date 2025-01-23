Школьница из Краснодара побила рекорд России по стойке на голове

Ученица шестого класса Ксения Дударева из Краснодара вошла в Книгу рекордов России, выполнив наибольшее количество подъемов ног в стойке на голове среди девочек 12 лет. Ее результат — 51 повторение. Информация об этом опубликована на сайте проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Книги рекордов России Фото: соцсети Книги рекордов России

Рекорд зафиксировали 20 января 2025 года. Ксения Дударева занимается в цирковой студии, где осваивает эквилибристику и воздушную гимнастику. Школьница также участвует в конкурсах и фестивалях.

Анна Гречко