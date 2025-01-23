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Глава Краснодара Евгений Наумов ушел на больничный

Главе Краснодара Евгению Наумову провели плановую операцию. Сейчас мэр кубанской столицы находится в отпуске по состоянию здоровья, сообщает «"КП" — Кубань» со ссылкой на администрацию города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как уточнили изданию в мэрии, градоначальник уже занимается реабилитацией. Скоро он вернется на работу.

Ранее жители Краснодара обратили внимание на то, что мэр стал менее активным в своем официальном Telegram-канале. Недавно он сообщал, что от его имени снова начали рассылать сообщения мошенники.

Александра Бастова

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