Глава Краснодара Евгений Наумов ушел на больничный

Главе Краснодара Евгению Наумову провели плановую операцию. Сейчас мэр кубанской столицы находится в отпуске по состоянию здоровья, сообщает «"КП" — Кубань» со ссылкой на администрацию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как уточнили изданию в мэрии, градоначальник уже занимается реабилитацией. Скоро он вернется на работу.

Ранее жители Краснодара обратили внимание на то, что мэр стал менее активным в своем официальном Telegram-канале. Недавно он сообщал, что от его имени снова начали рассылать сообщения мошенники.

Александра Бастова