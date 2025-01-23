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Пляжи Анапы, пострадавшие от мазута, восстановят к следующему лету

Анапские пляжи, которые пострадали от мазута в связи с крушением в Черном море танкеров, планируют восстановить к следующему летнему сезону. Об этом в ходе совещания президента с членами правительства сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Он отметил, что окончательную площадь пляжей, которые придется восстанавливать, можно будет назвать после того, как прекратятся выбросы мазута и нефтепродукты будут убраны с побережья. Однако, по предварительным данным, она составит около 280 га. Для восстановления понадобится порядка 840 куб. м чистого песка. Это почти в четыре раза больше, чем его было вывезено, но власти ставят задачу сделать пляжи лучше, чем они были.

По словам Александра Козлова, новый песок будут забирать с месторождения кварцевого песка около Анапы.

Песок, который сейчас проходит очистку, на пляж не вернется, он будет востребован в других отраслях, подчеркнул министр.

Он добавил, что краевые власти уже приступают к разработке проектной документации на поэтапное восстановление побережья, которая будет предусматривать также инженерную защиту пляжей. Проектно-сметная документация должна быть подготовлена к осени, к работам планируют приступить в IV квартале текущего года, а завершить ее — в мае следующего, до начала летнего курортного сезона.

Михаил Волкодав

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