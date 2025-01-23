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Устроивший в Краснодаре поножовщину подросток и его родители выдворены в Армению

Родителей подростка, напавшего на сверстников в школе Краснодара, по решению Прикубанского районного суда города 18 января выдворили из России в Армению, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю. Вместе с родителями на родину отправлен и сам ребенок, уточнили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Нападение с ножом в краснодарской школе №94 произошло 6 декабря 2024 года. Во время ссоры с учениками в коридоре учебного заведения один из подростков достал нож и ударил сверстника в ногу. В драке пострадали также другие ученики. Зачинщика драки задержали и поместили в центр временной изоляции подростков.

При проверке его семьи выяснилось, что родители подростка, граждане Армении, находились в России незаконно. Суд постановил их депортировать. Судебные приставы сопроводили семью до пункта пограничного контроля в Минеральных Водах, после чего подростка с родителями отправили авиарейсом в Армению.

После нападения было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников школы. Расследование продолжается.

Прикубанский суд Краснодара признал школьника виновным в хулиганстве с применением оружия. Ему назначили 30 тыс. руб. штрафа.

Татьяна Ручкина

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