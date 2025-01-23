Власти: ущерб популяции птиц от крушения танкеров пока видится незначительным

Ущерб популяции птиц, пострадавших от крушения танкеров в Керченском проливе, пока видится незначительным. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Андрей Колосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Со ссылкой на мнение орнитологов от отметил, что популяция птиц, которые ежегодно зимуют на территории Краснодарского края, составляет по разным подсчетам около 300 тыс. особей.

«С учетом сведений орнитологов о естественном падеже в результате штормов, бескормицы или других причин, ущерб от ЧС для популяции незначительный. Точно мы это поймем в следующем году»,— отметил чиновник, слова которого приводит пресс-служба оперштаба региона.

Около 90% птиц, которые пострадали в результате ЧС, являются чомгами. «Специалисты говорят, что ущерб будет восстановлен за счет других птиц этой же популяции, за счет естественного воспроизводства»,— добавил Андрей Колосов.

Михаил Волкодав