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«Газпром» продает детский санаторий «Кубанская нива» в Анапе

«Газпром» выставил на аукцион детский санаторий «Кубанская нива», который находится на Пионерском проспекте в Анапе. Об этом сообщается на сайте реализации непрофильных активов компании.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно опубликованным документам, в состав имущественного комплекса входит 5-этажное здание лечебно-оздоровительного комплекса на 3,5 тыс. кв. м, 5-этажный дом детского творчества площадью 2,3 тыс. кв. м, еще один 4-этажный дом детского творчества на 1 тыс. кв. м, эстрадно-танцевальный комплекс, бассейн, теннисный корт, а также склады, дизельная, котельная.

Начальная цена аукциона определена на уровне 792,3 млн руб., размер обеспечения заявки — 79 млн руб.

Дата проведения торгов намечена на 21 февраля на электронной торговой площадке Газпромбанка.

Михаил Волкодав

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