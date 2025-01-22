Съехали с газона

Число эвакуированных за нарушения правил парковки на штрафстоянки транспортных средств в Москве в прошлом году незначительно увеличилось, выяснил “Ъ”. При этом почти на 7% сократилось число граждан, получивших штраф за парковку под запрещающим знаком, на 16,5% — за стоянку на газоне. Основанием для трети штрафных постановлений стали жалобы граждан в приложении «Помощник Москвы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эвакуировать автомобили из зоны запрещенной парковки за год меньше не стали

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Эвакуировать автомобили из зоны запрещенной парковки за год меньше не стали

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Данные о количестве нарушителей правил парковки по итогам 2024 года по запросу “Ъ” предоставили в департаменте транспорта Москвы. Стоянку и остановку под запрещающим знаком в столице, напомним, администрирует не ГИБДД, а Московская административная дорожная инспекция (МАДИ; структура столичного транспортного комплекса). Речь идет о составе правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 12.16 КоАП, штраф за нарушение которой до 1 января 2025 года составлял 3 тыс. руб. Сейчас штрафной тариф вырос в полтора раза — до 4,5 тыс. руб. Из предоставленной статистики следует, что в минувшем году МАДИ вынесла 1,9 млн постановлений по этой статье — на 6,7% меньше, чем в 2023 году. В среднем владелец почти каждого второго московского автомобиля получил штраф за парковку, обращает внимание координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Почти 70% штрафов, по данным дептранса, вынесено на основании данных стационарных камер; 1,46% — с помощью мобильных комплексов. Около 30% штрафных постановлений основано на информации мобильного приложения «Помощник Москвы» (официальное название — программно-аппаратный комплекс ПАК ПМ). С его помощью, напомним, граждане фотографируют машины нарушителей, снимки автоматически направляются в МАДИ.

На штрафстоянку за парковку под запрещающими знаками по решению МАДИ перемещено 165 тыс. автомобилей, что на 0,6% больше, чем в 2023 году. С 1 января 2025 года в Москве выросли тарифы и на перемещение машин на штрафстоянку. Эвакуация легковой машины с двигателем мощностью до 80 л. с. подорожала с 6,52 тыс. до 7,2 тыс. руб., мощностью 80–250 л. с.— с 9,97 тыс. до 10,9 тыс. руб.

Таким образом, при сокращении числа зафиксированных нарушений правил парковки наблюдается рост эвакуированных транспортных средств за то же нарушение (пусть и в пределах статистической погрешности). В дептрансе тенденцию не поясняют. Что касается динамики снижения числа нарушителей, то, говорят чиновники, оно «обусловлено достижением профилактического эффекта». Много москвичей пострадали из-за того, что оставляли машины в привычных местах, не зная, что там уже введен запрет на стоянку с перспективой эвакуации, отмечает юрист Михаил Никитин, указав, что ЦОДД Москвы регулярно меняет организацию движения на улицах города.

Также в течение 2024 года инспекция выявила почти 63 тыс. случаев — на 16,5% меньше, чем в 2023 году,— размещения автомобилей на зеленых насаждениях. Этот состав предусмотрен ст. 8.25 КоАП Москвы (штраф в 5 тыс. руб. для автовладельцев-физлиц и 300 тыс. руб. для юрлиц). Нарушения на газоне сегодня фиксируются исключительно ПАК ПМ, напомнили в дептрансе.

ПАК ПМ применяется в городе с 2015 года. В 2019 году Верховный суд (ВС) постановлением пленума запретил отправлять автоматически письма автовладельцам, основываясь на фиксации нарушений, когда человек наводит объектив смартфона на транспортное средство предполагаемого нарушителя. Мэрия тем не менее продолжало использовать фотографии с ПАК ПМ. Многие граждане и юрлица, ссылаясь на решение ВС, отменяли парковочные штрафы через суд. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, ужесточивший правила применения дорожных камер и «Помощника Москвы» в том числе (“Ъ” рассказывал о нем ранее). В итоге функционал ПАМ ПМ был сокращен до фиксации стоянки на газоне. Фотографировать машины под запрещающим знаком по-прежнему можно, но снимки используются исключительно для административного расследования: владельца машины должны вызвать в ГИБДД, составить на него протокол и т. д.

Водителей уведомят о долге за проезд на «Госуслугах» Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий операторов платных дорог уведомлять водителей о долге за проезд через портал «Госуслуги». Сейчас там можно найти задолженность за проезд по платным трассам «Автодора» (ЦКАД, М-12, М-11 и других) — опция появилась в рамках пилотного проекта госкомпании и Минцифры в сентябре 2024 года. Предложенный законопроект обяжет направлять данные о должниках всех операторов региональных и частных дорог (к примеру, проспекта Багратиона в Москве, Мытищинской хорды в Подмосковье, Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге). Информация о задолженности будет направляться в течение 24 часов в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), оттуда — на «Госуслуги». К ГИС ГМП также подключены многие банки: уведомления о задолженностях автовладельцы смогут получать в банковские приложениях, если укажут в них номер машины. Уведомления помогут автовладельцам, которые оказались на платной автодороге «неожиданно» и осознали это только после получения штраф за неоплату, пояснил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев (ЕР), выступая в Госдуме. Представлявший законопроект замглавы Минтранса Дмитрий Зверев напомнил, что штраф за неоплату проезда отменят, если автовладелец погасил долг в течение 20 дней после получения постановления. В октябре 2024 года Минтранс предложил увеличить штрафы за неоплаченный проезд по федеральным платным дорогам в шесть раз, проект поправок к КоАП проходил общественное обсуждение на regulation.gov.ru, но дальнейшего развития не получил. Полина Мотызлевская

Эксперт по системам фиксации Григорий Шухман считает, что с учетом позиции ВС ПАК ПМ нельзя применять и для фиксации нарушений на газоне. Глава ЦОДД Москвы Михаил Кизлык в интервью “Ъ” в декабре 2024 года обещал, что в 2025 году выйдет новая версия ПАК ПМ (фотографий не будет, останется только функция съемки видео).

Ранее “Ъ” запрашивал у дептранса подробную статистику по нарушениям, связанным с неоплатой парковки. Однако в ведомстве подобные данные представить не смогли. Там лишь сказали, что количество отмененных штрафов за неоплату (5 тыс. руб.) составляет менее 1% от их общего числа.

Иван Буранов