Главные новости за 21 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

ООО «СКСР Недвижимость» (входит в холдинг СКСР) завершил сделку по приобретению у физлиц торгового комплекса «Мегаполис» на Богатырском проспекте, 14к2, в Петербурге. Эксперты оценивают стоимость объекта с расположенными в нем магазинами автозапчастей и аксессуаров, СТО и автосалонами в 1,2–2 млрд рублей. Покупку называют своевременной, а локацию — перспективной. Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-СПб» «СКСР въехал в "Мегаполис"».

Разрабатывающая IT-продукты для «Газпрома» компания «Газпром ЦПС» полностью арендовала бизнес-центр Universe на Университетской набережной. Аренда здания площадью 6,4 тыс. кв. м может обойтись ей в 180–190 млн рублей в год. Несмотря на уход из России зарубежных IT-компаний, представители этого сектора остаются одним из лидеров по спросу на офисы в Петербурге, говорят эксперты. Подробнее читайте в нашем материале.

По итогам прошлого года в Петербурге было заключено в общей сложности 109 энергосервисных контрактов (ЭСК) на сумму почти 460 млн рублей. Это один из самых высоких показателей по России, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Смольного. Наиболее активная работа по заключению ЭСК в 2024 году велась администрациями Приморского, Адмиралтейского и Фрунзенского районов города. В рамках ЭСК модернизировались системы освещения и отопления, уточнили в ведомстве.

Стали известны основания, по которым Генпрокуратура РФ просит суд обратить в доход государства 2753 акции АО «Петербургский нефтяной терминал», принадлежащих родственникам скончавшегося в 2003 году сооснователя ПНТ Дмитрия Скигина. По данным «Ъ», надзорное ведомство рассчитывает признать ничтожными сделки, совершенные в 2016-2020 годах, которые позволили увеличить долю наследников бизнесмена, являющихся гражданами Германии и Франции, до 50% акций в уставном капитале компании.

Компания ООО «Система», занимающаяся оптовой продажей строительных материалов и судовой изоляции, вошла в уставный капитал ООО «Современные монтажные технологии». С появлением нового собственника СМТ увеличили уставный капитал со стандартных 10 до 40 тыс. рублей. На изменения в структуре совладельцев 21 января обратил внимание «Деловой Петербург». Единственным владельцем и руководителем СМТ до недавнего времени значился бизнесмен Андрей Феклистов, которому принадлежит 28% ООО «Гатчинский завод морской техники "Силов"». В свою очередь, основной владелицей ООО «Система» с 60% акций является Анна Феклистова, которая теперь через эту компанию контролирует 75% СМТ.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга приступили к освобождению участка у храма Спас на Крови от незаконных киосков с сувенирами. «В настоящее время, ККИ проводит демонтажные работы. В отношении бывшего арендатора территории будет проведена претензионная и судебная работа по возмещению средств, затраченных на проведение демонтажных работ»,— сообщили в комитете утром 21 января. К набережной канала Грибоедова также приехали представители Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ). В комитете уточнили, что изначально по этому участку был заключен договор аренды для размещения культурно-выставочного центра «Вернисаж». Документ не предполагал осуществление предпринимательской деятельности.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал закрыть музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге. Такое заявление депутат сделал в ходе брифинга перед пленарным заседанием Государственной думы РФ. Господин Миронов раскритиковал экспонаты музея. Политик выделил как один из неподобающих объектов матрешку Welcome to Russia за авторством художника Евгения Кондратьева. По словам депутата, собрание музея хвалят иностранные агенты. Сергей Миронов считает, что «Ельцин-центр» в Екатеринбурге в такой обстановке «нервно курит в сторонке». Парламентарий настаивает на том, что необходимо помочь губернатору Александру Беглову навести в Петербурге порядок.

На рынок Санкт-Петербурга в 2025 году могут вывести 11 новых апарт-отелей. При этом общий номерной фонд в 2500 единиц должен обогнать уровень прошлого года, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group. В прошедшем году в Северной столице запустили пять новых гостиниц и 13 апарт-отелей. Совокупный номерной фонд вырос на 1100 единиц. Большая часть ожидающихся в 2025 году апарт-отелей будут находиться под управлением российских сетевых операторов, в их числе «МТЛ. Управление недвижимостью», Becar Asset Management, Visioneer Property Group и других.

Председатель комитета по тарифам Ленобласти Евгений Андреев не согласился с предписаниями ФАС о необоснованных расходах на 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По словам чиновников, речь идет о суммах корректировок тарифов ресурсоснабжающих компаний, накопленных за 10 лет и не превышающих суммарно 500 млн рублей. В настоящее время ресурсоснабжающие организации оспаривают расчеты ФАС в суде. Регулятор намерен принять к исполнению как вынесенное представление антимонопольщиков, так и вердикты по судебным спорам. С большой вероятностью, сумма корректировок будет уменьшена.

Верховный суд России рассмотрел иск Роскомнадзора о прекращении деятельности петербургского издания «МР7» («Мой район») и удовлетворил его. Таким образом СМИ лишено данного статуса, сообщили сами коллеги в Telegram-канале 21 января. В «МР7» уточнили, что причиной обращения ведомства в суд стали «непроставленные иноагентские звезды» — отсутствие маркировки иностранного агента на нескольких материалах. «Мы уже платили за них штрафы по статье 13.15 КоАП, но законодательство предполагает и другое наказание: за два предупреждения о нарушении реакцией статьи 4 закона о СМИ в течение года Роскомнадзор может по суду лишить лицензии»,— напомнили в издании.

Получивший помилование участник специальной военной операции скончался в Санкт-Петербурге от ранения осколком зеркала. После смертельного инцидента возбуждено уголовное дело, сообщил 47news. Вызов по происшествию поступил в экстренные службы накануне вечером, 20 января. Речь шла о потасовке и шуме в квартире на улице Карпинского. На месте правоохранители задержали 21-летнего жителя Липецкой области. Предварительно известно, что погибший в арендованной квартире принял гостя в возрасте 32 лет. В какой-то момент застолье с алкоголем привело к конфликту. В руках оппонента оказался осколок зеркала, он ранил участника СВО в шею и голову. Последний скончался от полученных ран на месте.

В ходе выполнения боевых задачи при освобождении Курской области скончался юрист Константин Кузьминых. О его смерти близким 20 января сообщил военный комиссариат Санкт-Петербурга. Об этом стало известно 47news. В документе указано, что Кузьминых погиб еще в конце ноября прошлого года вблизи поселка Киреевка Суджанского района Курской области. На СВО адвокат ушел добровольно за месяц до смерти. Такое решение стало неожиданностью для коллег юриста. На спецоперации Константин Кузьминых был снайпером в разведывательном подразделении. В Петербурге он занимался юридической практикой и преподаванием, в последние годы работал в коллегии адвокатов «Лапинский и партнеры».