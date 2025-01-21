В ходе СВО погиб адвокат Барсукова-Кумарина Константин Кузьминых

В ходе выполнения боевых задачи при освобождении Курской области скончался юрист Константин Кузьминых. О его смерти близким 20 января сообщил военный комиссариат Санкт-Петербурга, пишет 47news.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Константин Кузьминых. Архивное фото «Ъ» 2017 года.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Адвокат Константин Кузьминых. Архивное фото «Ъ» 2017 года.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В документе указано, что Кузьминых погиб еще в конце ноября прошлого года вблизи поселка Киреевка Суджанского района Курской области. На СВО адвокат ушел добровольно за месяц до смерти. Такое решение стало неожиданностью для коллег юриста.

На спецоперации Константин Кузьминых был снайпером в разведывательном подразделении. В Петербурге он занимался юридической практикой и преподаванием, в последние годы работал в коллегии адвокатов «Лапинский и партнеры».

Кузьминых также запомнился тем, что защищал в суде лидера преступного «тамбовского» сообщества Владимира Барсукова (Кумарина). Он также известен как «ночной губернатор Петербурга». Два года назад в отношении Барсукова возбудили еще одно уголовное дело.

Татьяна Титаева