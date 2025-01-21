«Система» вошла в капитал компании совладельца завода морской техники «Силов»

Компания ООО «Система», занимающаяся оптовой продажей строительных материалов и судовой изоляции, вошла в уставный капитал ООО «Современные монтажные технологии». С появлением нового собственника СМТ увеличили уставный капитал со стандартных 10 до 40 тыс. рублей. На изменения в структуре совладельцев 21 января обратил внимание «Деловой Петербург».

Единственным владельцем и руководителем СМТ до недавнего времени значился бизнесмен Андрей Феклистов, которому принадлежит 28% ООО «Гатчинский завод морской техники "Силов"». В свою очередь, основной владелицей ООО «Система» с 60% акций является Анна Феклистова, которая теперь через эту компанию контролирует 75% СМТ. При этом бывший владелец сохранил 25% и пост генерального директора, отмечает издание.

Согласно данным базы СПАРК, выручка от продаж ООО «Система» за 2023 год оценивается в 3,2 млрд рублей. Компания имеет офисы и склады в Петербурге, Москве и Калининграде. С какой целью «Система» вошла в уставный капитал СМТ, в материале не уточняется.

Подробнее о том, какие компании сменили собственника в Петербурге и Ленобласти в 2024 году — в материале «Ъ-СПб» «Сделки на Неве».

Андрей Цедрик