В Петербурге за 2024 год заключили энергосервисных контрактов на 460 млн рублей

По итогам прошлого года в Петербурге было заключено в общей сложности 109 энергосервисных контрактов (ЭСК) на сумму почти 460 млн рублей. Это один из самых высоких показателей по России, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Смольного.

Наиболее активная работа по заключению ЭСК в 2024 году велась администрациями Приморского, Адмиралтейского и Фрунзенского районов города. В рамках ЭСК модернизировались системы освещения и отопления, уточнили в ведомстве.

В городской администрации отметили, что модернизация систем освещения позволяет бюджетным организациям снизить расходы на оплату электроэнергии в среднем на 65%. Также повышается ее надежность, исключается пульсация светового потока.

В общей сложности при содействии Центра энергосбережения в Санкт-Петербурге заключено уже более 700 ЭСК, общий объем привлеченных инвестиций с 2018 года составил более 2,6 млрд рублей, отчитались в городском комитете по энергетике.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за 2024 год энергетики подключили к теплоснабжению 137 зданий в Петербурге.

Андрей Цедрик